Без перемир'я, але з великим обміном полонених – про що Україна та Росія домовились у Стамбулі

У Європі назвали "день X" щодо санкцій, Трамп поспілкувався із Зеленським та європейцями – і говоритиме з росіянами

Українська делегація на переговорах у Стамбулі (Фото: МЗС Туреччини / EPA)

Під час перших прямих переговорів з 2022 року Україна та Росія домовилися про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, але припинення вогню так і не встановили. LIGA.net зібрала головні події щодо зустрічі Києва та Москви у Стамбулі.

Великий обмін полоненими. Україна та РФ обговорили обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, повідомив голова української делегації Рустем Умєров. Головне управління розвідки зазначило, що над цим вже ведеться робота. Топпереговорник РФ Володимир Мединський стверджує, що обмін відбудеться у "найближчі дні".

Анонімний турецький чиновник повідомив CNN, що обмін включатиме три категорії полонених – дітей, цивільних та військових. Наразі це єдина реальна домовленість зі стамбульських перемовин.

Делегація РФ не мала достатньо повноважень говорити про перемир'я – і про нього не домовились. Хоча на зустрічі обговорювалося припинення вогню, представники РФ не мали достатніх повноважень для цього, наголошує українська сторона.

"І це погано, що Путін прислав людей такого низького рівня", – зауважив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, додавши, що Україна продовжить наполягати на безумовному, тривалому та повному перемир'ї.

Мединський заявив, що Київ та Москва домовилисяь "представити своє бачення" припинення вогню й після цього продовжити перемовини.

Потенційна зустріч Зеленського та Путіна. Умєров повідомив, що наступним кроком у перемовинах між Україною та РФ має стати організація зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Мединський заявив, що країна-агресор "взяла до відома" запит щодо зустрічі Зеленського та Путіна, але іншої конкретики не навів.

Традиційно – неадекватні вимоги Москви. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що російська делегація озвучувала неприпустимі для України речі під час переговорів. Водночас він не став уточнювати, що саме казали окупанти.

Західні медіа з посиланням на українські дипломатичні джерела пишуть про чергові нереалістичні вимоги РФ: зокрема, Москва хотіла, аби Україна вивела свої війська зі своїх же територій. Йдеться про частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, котрі країна-агресор незаконно вписала до своєї конституції.

Європа дала конкретику по санкціях. Німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що 17-й пакет санкцій проти Росії може бути ухвалений уже 20 травня. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність посилення санкційного тиску на Росію, оскільки Путін не з'явився на переговори, які сам і пропонував, й не прагне миру.

Зеленський закликав фон дер Ляєн та керівника Європейської ради Антоніу Кошту до збільшення тиску на Москву, якщо та не погодиться на припинення вогню, й назвав ключові економіки РФ, проти яких слід застосувати наступний пакет санкцій – банки, нафта, енергетика, металургія та тіньовий флот.

Зеленський і партнери поговорили з Трампом. Під час саміту Європейської політичної спільноти в Албанії Зеленський і європейські лідери провели телефонну розмову з очільником США. Після дзвінка президент України акцентував, що тиск на Росію має зберігатись, доки Москва не буде готова завершувати війну.

Очільник Франції Емманюель Макрон заявив, що в розмові з Трампом він наголосив, що Росія проігнорувала вимоги США щодо переговорів та припинення вогню.

Водночас прем'єр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом США допустив, що попереду "нас чекають важкі дні".

Президент США говоритиме з Москвою. Макрон заявив, що Очільник Штатів "має намір провести обмін [думками] з російською стороною". За його словами, це може статися "найближчими годинами або днями", аби "з'ясувати, що сталося [на переговорах], і спробувати рухатися далі".

Президент Франції згадав про можливі "телефонні контакти" Трампа у першу чергу з диктатором Путіним.

Попри переговори у Стамбулі, тиск на Росію слід посилювати. Голова МЗС України Сибіга наголосив, що перемовини "не можуть та не будуть слугувати виправданням", аби не посилювати тиск на країну-агресора, ця зустріч є свідченням, чому необхідний такий примус.

Напередодні зустрічі з росіянами Україна провела переговори зі США та Туреччиною.

Голова ОП повідомив, що розмова видалася "глибокою та змістовною". Її ключовою темою були реальні механізми досягнення справедливого і стійкого миру для України.