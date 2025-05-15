У четвер, 15 травня, президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини, де очікуються прямі переговори між Росією та Україною. Про це стало відомо з трансляції Суспільного.

Літак глави держави приземлився в аеропорту Анкари. Біля трапу Зеленського зустрічали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Туреччині Наріман Джелял.

Зеленський заявив, що проведе перемовини з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

"Передусім хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі, можливість прямих перемовин, саме такі були сигнали про прямі перемовини", – сказав Зеленський.

Він додав, що делегація України – на найвищому рівні, зокрема МЗС, Офіс президента, військові, представники розвідки.

Зеленський зазначив, що його візит розпочнеться із зустрічі з Ердоганом. За його словами, Україна перебуває в контакті з американською стороною. На його думку, США будуть представлені в Туреччині на високому рівні.

"Рівень русских мені поки що офіційно не відомий. Але з того, що ми бачимо, більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що робитимемо і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом", – акцентував президент.

Глава держави зазначив, що потрібно розуміти рівень російської делегацій та який мандат у представників РФ, "чи спроможні вони хоч щось самі ухвалювати".

Він констатував, що всім відомо, хто у РФ ухвалює рішення, натякаючи на російського диктатора Володимира Путіна.

Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.

У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня".