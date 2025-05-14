Путін не їде до Стамбула. Відправить Мединського, главу ГРУ та інших: список

У склад делегації увійшли переважно помічники та заступники

Диктатор Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Розпорядження опубліковано на сайті Кремля.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

До складу російської делегації увійшли:

– помічник "президента" РФ Володимир Мединський, який очолить делегацію;

– заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін;

– начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков;

– заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін;

Окрім того, російську делегацію будуть супроводжувати так звані експерти, серед яких:

– перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олексій Зорін;

– заступниця начальника управління "президента" з гуманітарної політики Катерина Подобрєєвська;

– директор Другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олександр Поліщук;

– заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ Віктор Шевцов.

Мединський брав участь у провалених переговорах між РФ та Україною у Стамбулі навесні 2022 року.

У червні 2024 року Служба безпеки України заочно повідомила йому та ректору Інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.