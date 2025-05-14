Путін не їде до Стамбула. Відправить Мединського, главу ГРУ та інших: список
Російський диктатор Володимир Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Розпорядження опубліковано на сайті Кремля.
До складу російської делегації увійшли:
– помічник "президента" РФ Володимир Мединський, який очолить делегацію;
– заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін;
– начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков;
– заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін;
Окрім того, російську делегацію будуть супроводжувати так звані експерти, серед яких:
– перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олексій Зорін;
– заступниця начальника управління "президента" з гуманітарної політики Катерина Подобрєєвська;
– директор Другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олександр Поліщук;
– заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ Віктор Шевцов.
Мединський брав участь у провалених переговорах між РФ та Україною у Стамбулі навесні 2022 року.
У червні 2024 року Служба безпеки України заочно повідомила йому та ректору Інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ Анатолію Торкунову про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.
- 13 травня Пєсков заявив, що імена представників Росії на переговорах з Україною у Стамбулі буде озвучено лише тоді, коли Путін "вважатиме це за потрібне".
- WP писав, що Росію на переговорах у Туреччині можуть представити глава МЗС Лавров і помічник Путіна із зовнішньої політики Ушаков.