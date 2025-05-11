Трамп на тлі заяви Путіна про Стамбул заявив про "великий день для Росії та України"
Президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки попередньої доби, назвавши це "потенційно великим днем для України та Росії" – коли "коаліція охочих" і Київ укотре закликали Москву до 30-денного припинення вогню, а диктатор Володимир Путін натомість запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня.
"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ", – йдеться у повідомленні Трампа в соцмережах.
Американський президент додав, що продовжить працювати з обома сторонами, "щоб переконатися, що це станеться".
"Попереду великий тиждень", – підсумував Трамп.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер та його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
- На нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.