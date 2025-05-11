Трамп на тлі заяви Путіна про Стамбул заявив про "великий день для Росії та України"

Американський президент заявив, що у питанні Росії та України у нього попереду "великий тиждень"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки попередньої доби, назвавши це "потенційно великим днем для України та Росії" – коли "коаліція охочих" і Київ укотре закликали Москву до 30-денного припинення вогню, а диктатор Володимир Путін натомість запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня.

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ", – йдеться у повідомленні Трампа в соцмережах.

Американський президент додав, що продовжить працювати з обома сторонами, "щоб переконатися, що це станеться".

"Попереду великий тиждень", – підсумував Трамп.