Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня
Російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Про це він заявив на нічній пресконференції у Кремлі.
За словами диктатора РФ, 11 травня він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і попросить його про можливість проведення переговорів у Стамбулі.
"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, і то підкреслю, без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі – там, де вони проводилися раніше й де були перервані", – заявив Путін.
Він зазначив, що Росія "готова на серйозні переговори" з Україною, метою яких є "усунення першопричин конфлікту".
"Не виключаємо, що в ході цих переговорів вдасться домовитися й про нове перемир’я, про нове припинення вогню – і то реальне перемир’я. Це був би перший крок до довгострокового сталого миру", – додав російський диктатор.
- 10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер та його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
- Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.
- Натомість речник Кремля Пєсков заявив, що Росії "треба подумати" над цією пропозицією.