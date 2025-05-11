Путін запропонував Україні відновити прямі переговори у Стамбулі з 15 травня

За словами диктатора, Росія готова на "серйозні переговори" з Україною, метою яких є "усунення першопричин конфлікту"

Володимир Путін (Фото: ЕРА/PAVEL BEDNYAKOV)

Російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Про це він заявив на нічній пресконференції у Кремлі.

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За словами диктатора РФ, 11 травня він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і попросить його про можливість проведення переговорів у Стамбулі.

"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, і то підкреслю, без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі – там, де вони проводилися раніше й де були перервані", – заявив Путін.

Він зазначив, що Росія "готова на серйозні переговори" з Україною, метою яких є "усунення першопричин конфлікту".

"Не виключаємо, що в ході цих переговорів вдасться домовитися й про нове перемир’я, про нове припинення вогню – і то реальне перемир’я. Це був би перший крок до довгострокового сталого миру", – додав російський диктатор.