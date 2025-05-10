У Путіна відповіли на пропозицію про 30-денне перемир'я: Треба подумати
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії "треба подумати" над пропозицією про 30-денне перемир'я у війні проти України. Про це поплічник диктатора Володимира Путіна розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN.
"Ми повинні подумати про це. Це нові обставини. У нас є своя позиція", – заявив речник.
Також Пєсков заперечив, що Росію "заганяють у кут" у контексті можливих санкцій. Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країни Європи запровадять нові обмеження проти РФ та нададуть військову допомогу Україні у випадку відмови Москви від перемир'я, й зазначив, що до цього долучиться й президент США Дональд Трамп.
Традиційно кремлівський чиновник заявляв про протистояння з Європою та стверджував, що Росія нібито "достатньо стійка до будь-яких видів тиску".
Також Пєсков повторив типові заяви РФ про буцімто готовність до діалогу про закінчення війни та зазначив посередницькі зусилля адміністрації Трампа.
"Але водночас це досить марно – намагатися тиснути на нас", – стверджував речник диктатора.
- 10 травня Макрон, Стармер, Туск та Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
Зеленський та партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.