У Путіна відповіли на пропозицію про 30-денне перемир'я: Треба подумати

Москва традиційно каже, що на неї нібито марно тиснути санкціями

Володимир Путін (Фото: EPA)

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії "треба подумати" над пропозицією про 30-денне перемир'я у війні проти України. Про це поплічник диктатора Володимира Путіна розповів в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

"Ми повинні подумати про це. Це нові обставини. У нас є своя позиція", – заявив речник.

Також Пєсков заперечив, що Росію "заганяють у кут" у контексті можливих санкцій. Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країни Європи запровадять нові обмеження проти РФ та нададуть військову допомогу Україні у випадку відмови Москви від перемир'я, й зазначив, що до цього долучиться й президент США Дональд Трамп.

Традиційно кремлівський чиновник заявляв про протистояння з Європою та стверджував, що Росія нібито "достатньо стійка до будь-яких видів тиску".

Також Пєсков повторив типові заяви РФ про буцімто готовність до діалогу про закінчення війни та зазначив посередницькі зусилля адміністрації Трампа.

"Але водночас це досить марно – намагатися тиснути на нас", – стверджував речник диктатора.

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