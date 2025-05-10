Axios: У дзвінку Трампу Україна погодилась на прямі переговори з РФ у разі припинення вогню

Київ офіційно не повідомляв про це

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Під час дзвінка з очільником США Дональдом Трампом, президент Володимир Зеленський та європейські партнери заявили, що Україна готова почати прямі мирні переговори з Росією, якщо буде досягнуто домовленості про 30-денне припинення вогню. Про це заявляє американський новинний ресурс Axios з посиланням на двох анонімних співрозмовників.

"Два джерела, які обізнані про 15-хвилинну розмову, повідомили, що Зеленський і європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією", – передає медіа.

Україна офіційно не повідомляла про це.

Один зі співбесідників заявив, що Трамп "схоже, був задоволений" тим, що Україна прийняла пропозицію про перемир'я та погодилась на прямі переговори з РФ. Слід зауважити, що Україна погодилась на пропозицію Штатів про припинення вогню ще 11 березня.

Інше джерело зазначило, що Трамп "був радий почути", що президент України та європейські керівники підтримали його пропозицію.

За словами співрозмовця, зараз Штати чекають на дії з боку Москви.

Також під час дзвінка представники Європи наголосили Трампу, що їх країни запровадять нові санкції проти РФ, якщо диктатор Володимир Путін відмовиться від пропозиції про припинення вогню, зазначили джерела Axios.