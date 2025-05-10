У Трампа назвали можливе перемир'я початком кінця російсько-української війни

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Повне 30-денне перемир'я розпочне процес завершення російсько-української війни, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог. Такий допис він опублікував у соцмережі X.

"Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів розпочне процес завершення найбільшої й найтривалішої війни в Європі з часів Другої світової війни. Як неодноразово говорив президент США, зупиніть вбивства – негайно", – повідомив Келлог.

Напередодні, на полях зустрічі "коаліції охочих", президент Володимир Зеленський та європейські партнери провели телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом: Україна та всі союзники запропонували Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.

Москва поки що не погодилась на цю ідею.