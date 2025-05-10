Макрон про перемир'я: У першу чергу моніторити будуть США, але партнери також братимуть участь

Президент Франції зауважив, що таке перемир'я дозволить "негайно" розпочати переговори щодо питань інфраструктури та гарантій безпеки

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Моніторинг 30-денного припинення вогню насамперед забезпечуватимуть США, але інші партнери також будуть залучені. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції у Києві за результатами зустрічі "коаліції охочих".

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Він наголосив: понад 30 країн цього об'єднання вимагатимуть, аби з 12 травня розпочалось 30-денне припинення вогню без жодних умов на суходолі, на морі та у повітрі.

"І також із моніторингом, який головним [чином] будуть забезпечувати американці, але всі [партнери] будуть брати участь", – пояснив Макрон.

За словами президента Франції, таке перемир'я дозволить "негайно" розпочати переговори щодо питань інфраструктури та гарантій безпеки.

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