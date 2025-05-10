Макрон про перемир'я: У першу чергу моніторити будуть США, але партнери також братимуть участь
Моніторинг 30-денного припинення вогню насамперед забезпечуватимуть США, але інші партнери також будуть залучені. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції у Києві за результатами зустрічі "коаліції охочих".
Він наголосив: понад 30 країн цього об'єднання вимагатимуть, аби з 12 травня розпочалось 30-денне припинення вогню без жодних умов на суходолі, на морі та у повітрі.
"І також із моніторингом, який головним [чином] будуть забезпечувати американці, але всі [партнери] будуть брати участь", – пояснив Макрон.
За словами президента Франції, таке перемир'я дозволить "негайно" розпочати переговори щодо питань інфраструктури та гарантій безпеки.
- 10 травня Макрон, Стармер, Туск та Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.
Зеленський та партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня. Москва поки що не погодилась на цю ідею.
- Стармер повідомив, що якщо диктатор Путін не погодиться на пропозицію про перемир'я, то США і Європа посилять військову допомогу та санкції проти країни-агресора, щоб примусити її сісти за стіл переговорів.