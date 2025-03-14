Зеленський пояснив, як може контролюватися припинення вогню
Ключовими засобами моніторингу припинення вогню стануть супутники та спільна україно-американська розвідка, зокрема за допомогою безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.
"Відслідковувати порушення, можливо, на мій погляд, наступними кроками: перший крок – супутник, другий крок – це intelligence, спільна розвідка Америки з Україною", – зазначив український лідер.
Він зазначив, що для моніторингу можна буде використовувати й дрони-розвідники.
На думку Зеленського, припинення вогню можна контролювати, якщо США отримуватимуть увесь обсяг необхідної інформації від української та російської сторін.
Глава держави переконаний, що іноземний військовий контингент може запобігти ризику повторного вторгнення: "Як додаткова сила, яка має бути розташована у відповідних точках України: на воді, в небі тощо".
"Захист протиповітряної оборони, зрозуміло, має бути [забезпечений під час перемир’я] на 100%", – підкреслив президент.
- 13 березня диктатор Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, тиран вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Трамп назвав заяву Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною. Зеленський заявив, що російський диктатор готує відмову від пропозиції Штатів – РФ виставляє такі передумови для перемир'я, аби воно не відбулося або встановлювалося якнайдовше.
- Згодом лідер США заявив про "продуктивні" переговори з Путіним. Речниця Білого дому пояснила, що Трамп мав на увазі розмову його спецпосланця Віткоффа з російським диктатором.