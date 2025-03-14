Зеленський пояснив, як може контролюватися припинення вогню

Президент вважає, що перемир'я можна моніторити, якщо США отримуватимуть увесь обсяг необхідної інформації від української та російської сторін

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Ключовими засобами моніторингу припинення вогню стануть супутники та спільна україно-американська розвідка, зокрема за допомогою безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.

"Відслідковувати порушення, можливо, на мій погляд, наступними кроками: перший крок – супутник, другий крок – це intelligence, спільна розвідка Америки з Україною", – зазначив український лідер.

Він зазначив, що для моніторингу можна буде використовувати й дрони-розвідники.

На думку Зеленського, припинення вогню можна контролювати, якщо США отримуватимуть увесь обсяг необхідної інформації від української та російської сторін.

Глава держави переконаний, що іноземний військовий контингент може запобігти ризику повторного вторгнення: "Як додаткова сила, яка має бути розташована у відповідних точках України: на воді, в небі тощо".

"Захист протиповітряної оборони, зрозуміло, має бути [забезпечений під час перемир’я] на 100%", – підкреслив президент.