Зеленский объяснил, как может контролироваться прекращение огня

Президент считает, что перемирие можно мониторить, если США получат весь объем необходимой информации от украинской и российской сторон

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Ключевыми средствами мониторинга прекращения огня станут спутники и совместная украинско-американская разведка, в том числе с помощью беспилотников. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Укринформ.

"Отслеживать нарушения, возможно, по моему мнению, следующими шагами: первый шаг – спутник, второй шаг – это intelligence, совместная разведка Америки с Украиной", – отметил украинский лидер.

Он отметил, что для мониторинга можно будет использовать и дроны-разведчики.

По мнению Зеленского, прекращение огня можно контролировать, если США получат весь объем необходимой информации от украинской и российской сторон.

Глава государства убежден, что иностранный военный контингент может предотвратить риск повторного вторжения: "Как дополнительная сила, которая должна быть расположена в соответствующих точках Украины: на воде, в небе и т.д.".

"Защита противовоздушной обороны, разумеется, должна быть [обеспечена во время перемирия] на 100%", – подчеркнул президент.