"В заявлении Путина было больше бравады". Зеленский про слова диктатора насчет перемирия
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия постарается затянуть мирный процесс в детали, чтобы отсрочить его, это касается и 30-дневного прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Суспільне.

По словам президента, Украина обсудила это со своими партнерами.

"Мне кажется, в реакции, которую мы вчера увидели от Путина, было больше бравады… Россияне говорят, например, "мы за прекращение огня, но…", и вот здесь после "но" они начинают предлагать разные детали, чтобы отсрочить процесс", – рассказал украинский лидер.

Он отметил, что таким образом Путин пытается сказать, что РФ "выступает за мир", но на своих условиях.

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