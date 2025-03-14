"В заявлении Путина было больше бравады". Зеленский про слова диктатора насчет перемирия
Россия постарается затянуть мирный процесс в детали, чтобы отсрочить его, это касается и 30-дневного прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Суспільне.
По словам президента, Украина обсудила это со своими партнерами.
"Мне кажется, в реакции, которую мы вчера увидели от Путина, было больше бравады… Россияне говорят, например, "мы за прекращение огня, но…", и вот здесь после "но" они начинают предлагать разные детали, чтобы отсрочить процесс", – рассказал украинский лидер.
Он отметил, что таким образом Путин пытается сказать, что РФ "выступает за мир", но на своих условиях.
- 13 марта диктатор Путин заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, тиран требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине во время прекращения огня.
- Трамп назвал заявление Путина о прекращении огня "многообещающим", но неполным. Зеленский заявил, что российский диктатор готовит отказ от предложения Штатов – РФ выставляет такие предпосылки для перемирия, чтобы оно не состоялось или устанавливалось как можно дольше.
- Впоследствии лидер США заявил о "продуктивных" переговорах с Путиным. Спикер Белого дома объяснила, что Трамп имел в виду разговор его спецпосланника Уиткоффа с российским диктатором.