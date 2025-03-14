"В заявлении Путина было больше бравады". Зеленский про слова диктатора насчет перемирия

По мнению президента, таким образом Путин пытается сказать, что РФ "выступает за мир", но на своих условиях

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Россия постарается затянуть мирный процесс в детали, чтобы отсрочить его, это касается и 30-дневного прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Суспільне.

По словам президента, Украина обсудила это со своими партнерами.

"Мне кажется, в реакции, которую мы вчера увидели от Путина, было больше бравады… Россияне говорят, например, "мы за прекращение огня, но…", и вот здесь после "но" они начинают предлагать разные детали, чтобы отсрочить процесс", – рассказал украинский лидер.

Он отметил, что таким образом Путин пытается сказать, что РФ "выступает за мир", но на своих условиях.