Трамп заявил о "продуктивных" переговорах с Путиным 13 марта
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 13 марта разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом американский президент сообщил в социальной сети Truth Social.
Трамп написал, что в четверг, 13 марта, состоялись "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Путиным.
"И есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец-то завершиться", – добавил президент США.
Трамп написал, что именно в этот момент якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и в очень плохом и уязвимом состоянии".
Американский президент отметил, что просил Путина сохранить их жизни.
"Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог", — резюмировал Трамп.
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