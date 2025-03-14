Трамп заявил о "продуктивных" переговорах с Путиным 13 марта

Дональд Трамп утверждает, что есть "хорошие шансы", что война РФ против Украины наконец-то закончится

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 13 марта разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом американский президент сообщил в социальной сети Truth Social.

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Трамп написал, что в четверг, 13 марта, состоялись "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с Путиным.

"И есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец-то завершиться", – добавил президент США.

Трамп написал, что именно в этот момент якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и в очень плохом и уязвимом состоянии".

Американский президент отметил, что просил Путина сохранить их жизни.

"Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог", — резюмировал Трамп.

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