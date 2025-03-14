Трамп заявив про "продуктивні" переговори з Путіним 13 березня
Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 13 березня мав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це американський президент повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Трамп написав, що у четвер, 13 березня, відбулися "дуже хороші та продуктивні дискусії" з Путіним.

"І є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", – додав президент США.

Трамп написав, що саме в цей момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й в дуже поганому та вразливому стані".

Американський президент зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя.

"Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог", – резюмував Трамп.

Новина доповнюється...

війнасшапереговоридональд трамп