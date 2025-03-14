Трамп заявив про "продуктивні" переговори з Путіним 13 березня
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 13 березня мав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це американський президент повідомив у соціальній мережі Truth Social.
Трамп написав, що у четвер, 13 березня, відбулися "дуже хороші та продуктивні дискусії" з Путіним.
"І є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", – додав президент США.
Трамп написав, що саме в цей момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й в дуже поганому та вразливому стані".
Американський президент зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя.
"Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог", – резюмував Трамп.
- 13 березня диктатор РФ заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Трамп назвав заяву диктатора РФ щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною.
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