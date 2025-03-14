Трамп заявив про "продуктивні" переговори з Путіним 13 березня

Дональд Трамп стверджує, що є "хороші шанси", що війна РФ проти України нарешті закінчиться

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 13 березня мав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це американський президент повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Трамп написав, що у четвер, 13 березня, відбулися "дуже хороші та продуктивні дискусії" з Путіним.

"І є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися", – додав президент США.

Трамп написав, що саме в цей момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й в дуже поганому та вразливому стані".

Американський президент зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя.

"Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог", – резюмував Трамп.

13 березня диктатор РФ заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.

Трамп назвав заяву диктатора РФ щодо припинення вогню "багатообіцяльною", але неповною.

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