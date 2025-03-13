Трамп відреагував на слова Путіна про перемир'я: Багатообіцяюча заява, але не повна
Президент США Дональд Трамп назвав заяву диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяючою", але неповною. Про це американський лідер розповів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі, передає телеканал Sky news.
Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф бере участь у "серйозних переговорах" у Росії й очікується, що посадовець невдовзі зустрінеться з Путіним.
"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", – заявив президент США, повторюючи, що хотів би бачити припинення вогню з боку РФ.
Трамп назвав "багатообіцяючою" заяву Путіна щодо припинення вогню, але водночас наполіг, що слова диктатора РФ були неповними.
Американський лідер знову заявив, що готовий говорити з Путіним про пропозицію з припинення вогню.
- Напередодні диктатор РФ заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні на час дії припинення вогню.
- Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко зауважив, що це типова поведінка РФ у міжнародній політиці, й зауважив, що Росія хоче повторити свою поведінку під час "Мінська".