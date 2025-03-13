Трамп відреагував на слова Путіна про перемир'я: Багатообіцяюча заява, але не повна
Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав заяву диктатора Володимира Путіна щодо припинення вогню "багатообіцяючою", але неповною. Про це американський лідер розповів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі, передає телеканал Sky news.

Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф бере участь у "серйозних переговорах" у Росії й очікується, що посадовець невдовзі зустрінеться з Путіним.

"Сподіваюся, Росія вчинить правильно", – заявив президент США, повторюючи, що хотів би бачити припинення вогню з боку РФ.

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Трамп назвав "багатообіцяючою" заяву Путіна щодо припинення вогню, але водночас наполіг, що слова диктатора РФ були неповними.

Американський лідер знову заявив, що готовий говорити з Путіним про пропозицію з припинення вогню.

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