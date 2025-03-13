Путін заявив, що Росія згодна на перемир'я, але "є нюанси"

Зокрема, диктатор вимагає припинення мобілізації та військової допомоги Україні. У Центрі при РНБО зауважили, що РФ хоче повторити "Мінськ"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Його слова на пресконференції з білоруським "колегою" Олександром Лукашенком передають пропагандисти РФ.

Путін стверджує, що згоден з пропозицією припинити бойові дії, але додав, що це "має призвести до довготривалого миру".

Водночас диктатор додав, що РФ виступає за 30-денне перемир'я з Україною, але "є нюанси". Під ними Путін має на увазі територію, яку українські сили контролюють у Курській області, та "інші питання" щодо лінії розмежування.

Окрім цього, тиран вимагає, аби Україна припинила мобілізацію та перестала отримувати військову допомогу під час перемир'я, й хоче контроль над дотриманням цього.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко зауважив, що це типова поведінка РФ у міжнародній політиці: "Ми готові припинити вогонь, але є "нюанси".

"Важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги і зробити все так само, як було під час Мінська. Це їх тактика є і буде – брехати і звинувачувати", – наголосив Коваленко.

Напередодні радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню. За його словами, Москва вважає таке перемир'я нібито "тимчасовою передишкою" для українських військових. У Центрі при РНБО назвали ці слова маніпуляцією.