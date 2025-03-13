Путін заявив, що Росія згодна на перемир'я, але "є нюанси"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він згоден з пропозицією США про перемир'я, але вчергове висунув радикальні умови до України. Його слова на пресконференції з білоруським "колегою" Олександром Лукашенком передають пропагандисти РФ.
Путін стверджує, що згоден з пропозицією припинити бойові дії, але додав, що це "має призвести до довготривалого миру".
Водночас диктатор додав, що РФ виступає за 30-денне перемир'я з Україною, але "є нюанси". Під ними Путін має на увазі територію, яку українські сили контролюють у Курській області, та "інші питання" щодо лінії розмежування.
Окрім цього, тиран вимагає, аби Україна припинила мобілізацію та перестала отримувати військову допомогу під час перемир'я, й хоче контроль над дотриманням цього.
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко зауважив, що це типова поведінка РФ у міжнародній політиці: "Ми готові припинити вогонь, але є "нюанси".
"Важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги і зробити все так само, як було під час Мінська. Це їх тактика є і буде – брехати і звинувачувати", – наголосив Коваленко.
Напередодні радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню. За його словами, Москва вважає таке перемир'я нібито "тимчасовою передишкою" для українських військових. У Центрі при РНБО назвали ці слова маніпуляцією.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню. Президент Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.
- Після переговорів США скасували паузу на обмін розвідданими з Україною та відновили військову допомогу.
- Трамп привітав результат перемовин та заявив, що може запросити Зеленського до Білого дому знову. Також він анонсував розмову з Путіним.