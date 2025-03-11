Зеленський: Режим тиші запрацює, тільки-но Росія дасть згоду

Володимир Зеленський (скриншот відео)

Україна готова на 30-денне припинення вогню на всій лінії фронту. Режим "тиші" запрацює тільки-но погодиться Росія, сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що Україні на перемовинах запропонувала тишу на 30 днів у небі та на морі, тобто відсутність атак дронами, ракетами, бомбами та далекобійною зброєю. А США запропонували спробувати встановити повне припинення вогню по всій лінії фронту.

"Ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той момент тиша запрацює", – сказав Зеленський.

Окрім цього, українська сторона виступає за звільнення полонених – як цивільних, так і військових, а також повернення українських дітей, депортованих до Росії.

Президент зазначив, що США розуміють аргументи України та сприймають позицію.

За словами Зеленського, протягом 30 днів тиші Україна може встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру та тривалого гарантування безпеки.

"Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди", – підкреслив український лідер.

Зустріч української й американської делегацій розпочалася 11 березня об 11:00 у Джидді.

Під час паузи між першим і другим туром переговорів представники США заявили, що діалог просувається і сторони "рухаються до мети".

Представниця Держдепу США заявляла, що США оптимістично налаштовані в процесі переговорів з Україною та пообіцяла "фантастичні новини".