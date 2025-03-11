США оптимістично налаштовані в процесі переговорів з Україною. Обіцяють "фантастичні новини"
Делегація США на переговорах (Фото: t.me/ermaka2022)

У Вашингтоні "оптимістично" налаштовані щодо переговорів США та України у Джидді. Про це повідомила представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс у соцмережі.

Вона зазначила, що це "дуже бентежний день", який може багато важити для "всіх людей у всьому світі".

"Можуть з'явитися й інші фантастичні новини для людства. Тому ми налаштовані дуже оптимістично, і я знаю, що міністр також, тому що ми знаємо, що поставлено на карту", – сказала Брюс.

У Саудівській Аравії 11 березня відбуваються переговори представників США й України. Від української сторони присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Команда США складається з держсекретаря США Марка Рубіо, спецпосланника президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа і радника Білого дому з національної безпеки Майка Волтца.

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