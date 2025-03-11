США оптимістично налаштовані в процесі переговорів з Україною. Обіцяють "фантастичні новини"

Представниця Держдепу США наголосила, що американська команда розуміє, "що поставлено на карту"

Делегація США на переговорах (Фото: t.me/ermaka2022)

У Вашингтоні "оптимістично" налаштовані щодо переговорів США та України у Джидді. Про це повідомила представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс у соцмережі.

Вона зазначила, що це "дуже бентежний день", який може багато важити для "всіх людей у всьому світі".

"Можуть з'явитися й інші фантастичні новини для людства. Тому ми налаштовані дуже оптимістично, і я знаю, що міністр також, тому що ми знаємо, що поставлено на карту", – сказала Брюс.

У Саудівській Аравії 11 березня відбуваються переговори представників США й України. Від української сторони присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Команда США складається з держсекретаря США Марка Рубіо, спецпосланника президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа і радника Білого дому з національної безпеки Майка Волтца.

11 березня глава ОП Єрмак окреслив, що на зустрічі з американцями Україна просуватиме захист українських інтересів і "чітке бачення завершення війни".

Водночас держсекретар США Марко Рубіо не відкинув неформальної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Саудівській Аравії.

Трамп вважає, що в Саудівській Аравії посадив за стіл переговорів Україну й Росію. Він вніс це до списку 50 досягнень за 50 днів у владі.

Під час паузи між першим і другим туром переговорів представники США заявили, що діалог просувається і сторони "рухаються до мети".