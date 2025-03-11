США оптимистично настроены в ходе переговоров с Украиной. Обещают "фантастические новости"
Делегация США на переговорах (Фото: t.me/ermaka2022)

В Вашингтоне "оптимистично" настроены по переговорам США и Украины в Джидде. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в соцсети. 

Она отметила, что это "очень волнующий день", он может многое значить для "всех людей во всем мире".

"Могут появиться и другие фантастические новости для человечества. Поэтому мы настроены очень оптимистично, и я знаю, что министр тоже, потому что мы знаем, что поставлено на карту", – сказала Брюс.

В Саудовской Аравии 11 марта проходят переговоры представителей США и Украины. От украинской стороны присутствуют глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП Павел Палиса. 

Команда США состоит из госсекретаря США Марка Рубио, спецпосланника президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа и советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца. 

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