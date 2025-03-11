США оптимистично настроены в ходе переговоров с Украиной. Обещают "фантастические новости"
В Вашингтоне "оптимистично" настроены по переговорам США и Украины в Джидде. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в соцсети.
Она отметила, что это "очень волнующий день", он может многое значить для "всех людей во всем мире".
"Могут появиться и другие фантастические новости для человечества. Поэтому мы настроены очень оптимистично, и я знаю, что министр тоже, потому что мы знаем, что поставлено на карту", – сказала Брюс.
В Саудовской Аравии 11 марта проходят переговоры представителей США и Украины. От украинской стороны присутствуют глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы ОП Павел Палиса.
Команда США состоит из госсекретаря США Марка Рубио, спецпосланника президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа и советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца.
- 11 марта глава ОП Ермак очертил, что на встрече с американцами Украина будет продвигать защиту украинских интересов и "четкое видение завершения войны".
- При этом госсекретарь США Марко Рубио не исключил неформальной встречи с президентом Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.
- Трамп считает, что в Саудовской Аравии посадил за стол переговоров Украину и Россию. Он внес это в список 50 достижений за 50 дней при власти.
- Во время паузы между первым и вторым туром переговоров представители США заявили, что диалог продвигается и стороны "движутся к цели".