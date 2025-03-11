ЦПД опроверг, что США исключили из переговоров с Украиной вопрос восстановления границ

Журналист Sky News сказал, что в частных разговорах чиновники США заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины о возвращении границ

Переговоры в Саудовской Аравии (Фото: ОП)

Информация о том, что Соединенные Штаты исключили из переговоров с Украиной вопрос восстановления границ 2014-го или 2022 года, не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В информационном пространстве распространяются данные со ссылкой на иностранные источники, что якобы во время переговорного процесса в Саудовской Аравии был исключен вопрос о возможном возвращении Украины к границам, которые существовали до начала военной агрессии России.

Утверждается, что американские чиновники заявили, мол, якобы даже "не хотят слышать" никаких просьб от Украины о восстановлении границ 2014-го или 2022 года.

"Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности", — отметили в ЦПД, добавив, что этот вопрос не поднимался.

Ранее корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси, находящийся в Саудовской Аравии, рассказал, что в частном порядке официальные лица США заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо требованиях Украины по возвращению границ страны 2014 года (до оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей Россией) или 2022 года (до полномасштабного вторжения Москвы).

"Похоже, украинцам придется пойти на некоторые достаточно болезненные уступки, но есть надежда, что, когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, в какой форме будет прекращение огня", — сказал корреспондент.