Глава Пентагона назвал нереалистичным освобождение Украины до границ 1991 года

Пит Гегсет (Фото: Ron Sachs/EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что увольнение Украины до границ 1991 года является нереалистичной целью. Такое заявление чиновник сделал на открытии 26-го заседания Контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн".

"Мы находимся [...] в критическом моменте. С приближением третьей годовщины войны наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться. Президент Трамп четко дал понять американскому народу и многим вашим лидерам, что прекращение боевых действий и достижение крепкого мира является главным приор.

По его словам, американский лидер стремится завершить эту войну по дипломатическому пути и привлечь Россию и Украину к столу переговоров.

Хегсет подчеркнул, что Минобороны США поможет достичь этой цели.

"Мы положим конец этой сокрушительной войне и установим крепкий мир, лишь объединив силу союзников и реалистическую оценку поля боя. Мы хотим, как и вы, суверенной и преуспевающей Украины. Но для начала нужно признать, что возвращение Украине границ к 2014 году является нереалистичной целью", – сказал чиновник.

По его мнению, "гонка за этой иллюзорной целью" лишь продолжит войну за счет еще больших страданий.

В то же время глава Пентагона подчеркнул, что мир для Украины должен содержать надежные гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова.

Гегсет подчеркнул, что такой мир не должен стать "Минском 3.0".

Новость дополняется...