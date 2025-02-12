Зеленский: Европа будет тотально оккупирована без Украины, у России втрое больше сил

Президент отметил, что украинская армия из 110 бригад сдерживает армию в 220-230 бригад, с соотношением одна к двум, и ей "очень тяжело"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа, с учетом американских войск, имеет около 82 боеспособных бригад – втрое меньше, чем Россия. Без Украины захватчики могут тотально оккупировать Европу, рассказал глава государства в интервью британской газете The Guardian.

По его словам, он хочет "очень серьезно" поговорить на эту тему во время Мюнхенской конференции безопасности.

Президент отметил, что у Украины есть 110 боевых бригад, у России вдвое большая армия – 220 таких соединений и будет приближаться к 250 в 2025 году.

По данным Украины, европейский боевой компонент, с учетом войск США, реально насчитывает около 82 боевых бригад.

"Мы так считаем. Можем ошибаться, но в контакте с представителями армий Европы и с натовскими коллегами мы понимаем, что мы близки к реальности очень", – пояснил Зеленский.

Глава государства добавил, что украинская армия из 110 бригад сдерживает армию в 220-230 бригад, с соотношением одна к двум, и ей "очень тяжело".

Для эффективного наступления с продвижением вперед необходимо соотношение один к трем – именно такая разница между европейскими и российскими силами без Украины, добавил президент.

"То есть без Украины Европа будет оккупирована тотально россиянами, если они захотят. А я считаю, что у них нет другого в голове, они этого хотят", – подчеркнул украинский лидер.

Также Зеленский сообщил, что в 2025 году Россия планирует увеличить свою армию на 150 000 военных, после учений в Беларуси они могут начать полномасштабное вторжение в европейские страны.

Министр обороны Германии заявлял, что сохраняется вероятность нападения России на страны НАТО в 2029-2030 годах, учитывая рост Вооруженных сил РФ.