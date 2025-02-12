Зеленський: Європа буде тотально окупована без України, Росія має втричі більше сил
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа, з урахуванням американських військ, має приблизно 82 боєздатні бригади – утричі менше, ніж Росія. Без України загарбники можуть тотально окупувати Європу, розповів голова держави в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

За його словами, він хоче "дуже серйозно" поговорити на цю тему під час Мюнхенської безпекової конференції.

Президент зазначив, що Україна має 110 бойових бригад, Росія має вдвічі більшу армію – 220 таких з'єднань й наближатиметься до 250 у 2025 році.

За даними України, європейський бойовий компонент, з урахуванням військ США, реально налічує близько 82 бойових бригад.

"Ми так вважаємо. Можемо помилятися, але в контакті з представниками армій Європи й з натовськими колегами ми розуміємо, що ми близькі до реальності, дуже", – пояснив Зеленський.

Голова держави додав, що українська армія зі 110 бригад стримує армію у 220-230 бригад, зі співвідношенням один до двох, і їй "дуже важко".

Для ефективного наступу з просуванням вперед необхідне співвідношення один до трьох – саме така різниця між європейськими та російськими силами без України, додав президент.

"Тобто без України Європа буде окупована тотально росіянами, якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові, вони цього хочуть", – наголосив український лідер.

Читайте також
Зеленський: Путін збільшує чисельність своєї армії ще на 100 000 осіб
Володимир ЗеленськийРосіявійнаєвропа