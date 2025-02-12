Зеленський: Європа буде тотально окупована без України, Росія має втричі більше сил

Президент зазначив, що українська армія зі 110 бригад стримує армію у 220-230 бригад, зі співвідношенням один до двох, і їй "дуже важко"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа, з урахуванням американських військ, має приблизно 82 боєздатні бригади – утричі менше, ніж Росія. Без України загарбники можуть тотально окупувати Європу, розповів голова держави в інтерв'ю британській газеті The Guardian.

За його словами, він хоче "дуже серйозно" поговорити на цю тему під час Мюнхенської безпекової конференції.

Президент зазначив, що Україна має 110 бойових бригад, Росія має вдвічі більшу армію – 220 таких з'єднань й наближатиметься до 250 у 2025 році.

За даними України, європейський бойовий компонент, з урахуванням військ США, реально налічує близько 82 бойових бригад.

"Ми так вважаємо. Можемо помилятися, але в контакті з представниками армій Європи й з натовськими колегами ми розуміємо, що ми близькі до реальності, дуже", – пояснив Зеленський.

Голова держави додав, що українська армія зі 110 бригад стримує армію у 220-230 бригад, зі співвідношенням один до двох, і їй "дуже важко".

Для ефективного наступу з просуванням вперед необхідне співвідношення один до трьох – саме така різниця між європейськими та російськими силами без України, додав президент.

"Тобто без України Європа буде окупована тотально росіянами, якщо вони захочуть. А я вважаю, що у них немає іншого в голові, вони цього хочуть", – наголосив український лідер.

Також Зеленський повідомив, що у 2025 році Росія планує збільшити свою армію на 150 000 військових, після навчань у Білорусі вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення до європейських країн.

Міністр оборони Німеччини заявляв, що зберігається вірогідність нападу Росії на країни НАТО у 2029-2030 роках, враховуючи зростання Збройних сил РФ.