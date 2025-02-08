Зеленський: Путін збільшує чисельність своєї армії ще на 100 000 осіб

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Російська окупаційна армія збільшує свою чисельність ще на понад 100 000 осіб, створюючи нові дивізії та розвиваючи військові виробництва. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю", – сказав він.

За словами Зеленського, Росія також розповсюджує військові технології, зокрема ті, що стосуються дронів, у КНДР.

"І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 000 солдатів", – заявив глава держави, додавши, що про це мають знати усі союзники України.