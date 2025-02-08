Зеленський: Путін збільшує чисельність своєї армії ще на 100 000 осіб
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Російська окупаційна армія збільшує свою чисельність ще на понад 100 000 осіб, створюючи нові дивізії та розвиваючи військові виробництва. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський

"Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю", – сказав він.

За словами Зеленського, Росія також розповсюджує військові технології, зокрема ті, що стосуються дронів, у КНДР.

"І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 000 солдатів", – заявив глава держави, додавши, що про це мають знати усі союзники України.

  • 6 лютого 2025 року головком Сирський заявив, що російська окупаційна армія створила військо безпілотних систем ЗС РФ. Вона хоче залучити 210 000 військовослужбовців у складі 277 військових частин та підрозділів цього роду військ до 2030 року. 
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