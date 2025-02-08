Зеленський: Путін збільшує чисельність своєї армії ще на 100 000 осіб
Російська окупаційна армія збільшує свою чисельність ще на понад 100 000 осіб, створюючи нові дивізії та розвиваючи військові виробництва. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Зараз ми знаємо – наша розвідка нам доповідає, – що росіяни створюють нові дивізії, нові військові виробництва розвивають. Очевидно, буде й надалі розширюватись їхня співпраця з Північною Кореєю", – сказав він.
За словами Зеленського, Росія також розповсюджує військові технології, зокрема ті, що стосуються дронів, у КНДР.
"І це означає просту річ: Путін готується зовсім не до перемовин, не до настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти нас, проти України. Вони зараз збільшують свою армію ще на більш ніж 100 000 солдатів", – заявив глава держави, додавши, що про це мають знати усі союзники України.
- 6 лютого 2025 року головком Сирський заявив, що російська окупаційна армія створила військо безпілотних систем ЗС РФ. Вона хоче залучити 210 000 військовослужбовців у складі 277 військових частин та підрозділів цього роду військ до 2030 року.