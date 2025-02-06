Росія створила свої "сили БпЛА". До 2030 року хоче залучити туди 210 000 військових
Українська військова розвідка J2 доповіла головнокомандувачеві Збройних Сил України Олександру Сирському про те, що російська окупаційна армія створила військо безпілотних систем ЗС РФ.
Розвідка зазначає, що знає про плани росіян. Вони передбачають залучення 210 000 військовослужбовців у складі 277 військових частин та підрозділів цього роду військ до 2030 року.
"Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів безпілотних систем ЗСУ, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу", – наголосив головком.
У січні 66% російської техніки було виведено з ладу завдяки ударам безпілотників різних типів. Загалом за місяць українські дрони знищили або пошкодили на 7% більше цілей, ніж у грудні, додав Сирський.
- 28 грудня 2024 року Сирський заявив: порівнюючи з 2023 роком, обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів Сил оборони збільшилися у 19 разів.
- 31 грудня глава ГУР Буданов заявив, що російські окупаційні війська масово почали використовувати дрони з кабелем, це "тренд" 2024 року.