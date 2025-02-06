Росія створила свої "сили БпЛА". До 2030 року хоче залучити туди 210 000 військових

Ці 210 000 військовослужбовців, як передбачається, служитимуть у складі 277 військових частин та підрозділів цього роду військ ЗС РФ

Олександр Сирський (Фото: Facebook)

Українська військова розвідка J2 доповіла головнокомандувачеві Збройних Сил України Олександру Сирському про те, що російська окупаційна армія створила військо безпілотних систем ЗС РФ.

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Розвідка зазначає, що знає про плани росіян. Вони передбачають залучення 210 000 військовослужбовців у складі 277 військових частин та підрозділів цього роду військ до 2030 року.

"Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів безпілотних систем ЗСУ, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу", – наголосив головком.

У січні 66% російської техніки було виведено з ладу завдяки ударам безпілотників різних типів. Загалом за місяць українські дрони знищили або пошкодили на 7% більше цілей, ніж у грудні, додав Сирський.