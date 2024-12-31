"Ноу-хау і тренд цього року". Буданов розповів, які російські дрони стали проблемою для ЗСУ

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Російські окупаційні війська масово почали використовувати дрони з кабелем, це "тренд" 2024 року. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"У війні дронів все ж таки ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів з кабелем. Це те, що називають оптоволокном. Так, це величезна зараз для нас проблема", – розповів він.

За словами Буданова, такі FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, це "таке ноу-хау і тренд цього року".

Начальник ГУР зазначив, що в наступному році планується зосередитися на пошуку технологічних рішень для ефективної протидії великій кількості подібних безпілотників.

28 грудня 2024 року головком Сирський заявив, що порівняно з 2023 роком обсяги постачання безпілотних систем до підрозділів Сил оборони збільшилися у 19 разів.

30 грудня КМВА підрахувала, що протягом 2024 року у Києві пролунало 500 повітряних тривог, російські окупаційні війська за цей час завдали майже 200 повітряних ударів по місту.