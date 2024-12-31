ГУР планує частіше збивати морськими дронами російські цілі в небі

Ймовірно, ракетні удари з дронів "Магура" будуть продовжуватись

"Магура" (Ілюстративне фото: ГУР)

Після першого в історії ураження морським дроном Magura V5 російських гелікоптерів в небі над Чорним морем Головне управління розвідки Міноборони націлене на те, щоб продовжувати подібні атаки. Про це в коментарі LIGA.net розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Відповідаючи на запитання, чи планує воєнна розвідка масштабувати можливість збивати російські повітряні цілі "Магурами", Юсов лаконічно відповів: "Планує".

Як відомо, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 в районі мису Тарханкут за допомогою Magura V5, вперше оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon, знищили один Мі-8 і підбили другий.

Згодом розвідники оприлюднили радіоперехоплення з підбитого вертольота, в якому пілот панічно пояснював характер та наслідки вогневого ураження борту.

Він скаржився, що в нього "попали", і що чув "хлопок".

Раніше українські морські дрони вже атакували російську авіацію. Зокрема, 9 грудня СБУ повідомила, що морські дрони спецслужби Sea Baby відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті.

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