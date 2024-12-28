У Московській області стався вибух на залізниці, який знищив вагони вантажного поїзда, який Росія використовувала для забезпечення логістики своєї армії. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відповідне відео.

Вибух пролунав 27 грудня о 01:00 на залізничній станції населеного пункту Воскресенськ Московської області. Масштаб завданих агресору збитків встановлюється, зазначили в ГУР.

Водночас в українській воєнній розвідці стверджують, що російські ресурси приховують правду про інцидент. Пропагандисти РФ брешуть про нібито відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська.

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