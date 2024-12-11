У Росії згоріли два магістральні тепловози, що використовувалися для війни – ГУР

Відомство не уточнило, хто саме вчинив цей підпал

Ілюстративне фото: ГУР

5 грудня у Росії згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ. Про це повідомило Головне управління розвідки.

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За даними розвідки, пожежа спалахнула у залізничному депо міста Брянськ.

Відомство не уточнило, хто саме вчинив цей підпал, але зазначило, що не припиняється "процес загадкового знищення або виведення" об'єктів окупантів, котрі використовуються для геноцидної війни проти України.

"ГУР МО України нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – підсумували у повідомленні.

Фото: ГУР