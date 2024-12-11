У Росії згоріли два магістральні тепловози, що використовувалися для війни – ГУР
5 грудня у Росії згоріли два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ. Про це повідомило Головне управління розвідки.
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За даними розвідки, пожежа спалахнула у залізничному депо міста Брянськ.
Відомство не уточнило, хто саме вчинив цей підпал, але зазначило, що не припиняється "процес загадкового знищення або виведення" об'єктів окупантів, котрі використовуються для геноцидної війни проти України.
"ГУР МО України нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", – підсумували у повідомленні.
- Наприкінці жовтня співбесідник LIGA.net у розвідці повідомив, що у тимчасово окупованому Бердянську ГУР та місцевий рух опору провели успішну спецоперацію – знищено залізничний міст, який російські окупанти використовували для перевезення військових вантажів.
- Джерело у ГУР повідомив, що розвідка провела успішну операцію в місті Мєґіон Ханти-Мансійського округу Росії – палали мерія та автопарк поліції.
- Наприкінці листопада співрозмовник з розвідки повідомив, що ГУР провело в тилу росіян у Курській області успішну диверсійну операцію – партизани спалили авто з дронами окупантів.