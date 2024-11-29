Партизани спалили авто з дронами росіян у Курській області – джерело ГУР
Знищене авто (Фото: скрин відео)

Головне управління розвідки провело в тилу росіян у Курській області успішну диверсійну операцію. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Українські партизани виявили місце дислокації екіпажу безпілотних комплексів росіян у місті Рильськ у Курській області. Ворог був помічений під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками.

Партизани провели успішну диверсію та спалили позашляховик разом із "цінним майном".

Читайте також
Росіяни створили систему катувань українських полонених – ГУР
гурдиверсіяКурська область