Партизани спалили авто з дронами росіян у Курській області – джерело ГУР
Яна Порохня
Редактор новин LIGA.net
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Головне управління розвідки провело в тилу росіян у Курській області успішну диверсійну операцію. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.
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Українські партизани виявили місце дислокації екіпажу безпілотних комплексів росіян у місті Рильськ у Курській області. Ворог був помічений під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками.
Партизани провели успішну диверсію та спалили позашляховик разом із "цінним майном".
- Джерело у ГУР повідомило LIGA.net, що розвідники атакували нафтобазу у Калузькій області дронами. Удари спричинили серію вибухів і пожежу на об’єкті.
- Окрім цього ГУР FPV-дронами знищило радіолокаційний комплекс росіян за $24 млн. У відомстві показали кадри удару.