Партизани спалили авто з дронами росіян у Курській області – джерело ГУР

Окупанти попалися партизанам, коли завантажували автівку дронами, каже співрозмовник у розвідці

Знищене авто (Фото: скрин відео)

Головне управління розвідки провело в тилу росіян у Курській області успішну диверсійну операцію. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

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Українські партизани виявили місце дислокації екіпажу безпілотних комплексів росіян у місті Рильськ у Курській області. Ворог був помічений під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками.

Партизани провели успішну диверсію та спалили позашляховик разом із "цінним майном".

Джерело у ГУР повідомило LIGA.net , що розвідники атакували нафтобазу у Калузькій області дронами. Удари спричинили серію вибухів і пожежу на об’єкті.

, що розвідники атакували нафтобазу у Калузькій області дронами. Удари спричинили серію вибухів і пожежу на об’єкті. Окрім цього ГУР FPV-дронами знищило радіолокаційний комплекс росіян за $24 млн. У відомстві показали кадри удару.