Дрони ГУР атакували нафтобазу в російській Калузькій області – джерело
Дрони Головного управління розвідки в ніч проти 25 листопада атакували нафтобазу в Калузькій області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.
За даними співрозмовника, близько 00:30 25 листопада удари дронів-камікадзе спричинили серію вибухів і пожежу на об’єкті. На відео очевидців видно, як російська ППО намагається відбити атаку, але українські дрони успішно уражають ціль, завдаючи "значних руйнувань".
Об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.
- 19 листопада 2024 року росіяни заявили про дроновий удар по Бєлгородській області, удар був по заводу з перероблення жирів групи компаній ЕФКО в Олексіївці.
- В ніч проти 25 листопада у російському місті Калуга безпілотники також атакували завод "Тайфун", який є частиною військово-промислового комплексу країни-агресора.