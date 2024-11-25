Дрони ГУР атакували нафтобазу в російській Калузькій області – джерело

Об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", що бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України

Нафтобаза у Калузі (Ілюстративне фото: ресурси пропагандистів РФ)

Дрони Головного управління розвідки в ніч проти 25 листопада атакували нафтобазу в Калузькій області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

За даними співрозмовника, близько 00:30 25 листопада удари дронів-камікадзе спричинили серію вибухів і пожежу на об’єкті. На відео очевидців видно, як російська ППО намагається відбити атаку, але українські дрони успішно уражають ціль, завдаючи "значних руйнувань".

Об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.