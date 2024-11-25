Дрони атакували завод "Тайфун" у Калузі, який є частиною російського ВПК – відео
У російському місті Калуга безпілотники атакували завод "Тайфун", який є частиною військово-промислового комплексу країни-агресора. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді Національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
Завод, за його словами:
→ спеціалізується на виготовленні систем зв’язку, обладнання для радіоелектронної розвідки та радіолокації;
→ виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, які встановлюють на бойову техніку;
→ постачає компоненти для систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів;
→ займається ремонтом і вдосконаленням військової техніки, яка є на озброєнні російської армії;
→ виготовляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, що забезпечують інтеграцію різних військових систем.
Раніше губернатор Калузької області Владислав Шапша звітував, що в обласному центрі працювала ППО, але "уламки одного дрона впали на територію промислового підприємства".
Про дронову атаку також повідомляли у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ.
- 19 листопада 2024 року росіяни заявили про дроновий удар по Бєлгородській області, удар був по заводу з перероблення жирів групи компаній ЕФКО в Олексіївці.