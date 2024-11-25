Дрони атакували завод "Тайфун" у Калузі, який є частиною російського ВПК – відео

Про дронову атаку також повідомляли у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ

Завод ''Тайфун'', Калуга (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У російському місті Калуга безпілотники атакували завод "Тайфун", який є частиною військово-промислового комплексу країни-агресора. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді Національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

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Завод, за його словами:

→ спеціалізується на виготовленні систем зв’язку, обладнання для радіоелектронної розвідки та радіолокації;

→ виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, які встановлюють на бойову техніку;

→ постачає компоненти для систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів;

→ займається ремонтом і вдосконаленням військової техніки, яка є на озброєнні російської армії;

→ виготовляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, що забезпечують інтеграцію різних військових систем.

Раніше губернатор Калузької області Владислав Шапша звітував, що в обласному центрі працювала ППО, але "уламки одного дрона впали на територію промислового підприємства".

Про дронову атаку також повідомляли у Курській, Бєлгородській та Брянській областях РФ.