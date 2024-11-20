У Новгородській області атаковано арсенал ГРАУ, у Бєлгородській – завод: відео

Вибух (Ілюстративне фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російські воєнні пропагандисти пишуть, що в ніч проти 20 листопада безпілотники могли атакувати 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Новгородській області. Це за 680 км від кордону з Україною.

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У місцевих чатах з'явилися фото і відео, ймовірно, з села Котово Окуловського району Новгородської області. На записах видно спалахи, чутно вибухи та стрілянину.

Місцеві жителі стверджують, що метою атаки була військова база. У Котово розташовані склади з боєприпасами 13-го арсеналу ГРАУ. Губернатор Новгородської області нічого про це не повідомляв.

ДОПОВНЕНО о 08:11. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко підтвердив ураження 13-го арсеналу ГРАУ.

За його словами, там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", північнокорейські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400 і боєприпаси для комплексу "Тор".

"У Бєлгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє вантажні дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях", – додав він.

У ніч проти 19 листопада у місті Карачев Брянської області прогримів потужний вибух біля великого складу зброї.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.

Президент Зеленський заявив, що в України є далекобійні можливості для ударів по Росії, однак він відмовився підтвердити, що арсенал росіян у Брянській області було уражено американськими далекобійними ракетами ATACMS.