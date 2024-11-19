Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 19 листопада
- Зеленський представив у Раді План стійкості – список пунктів. Президент Володимир Зеленський 19 листопада презентував у Верховній Раді внутрішній План стійкості. Зокрема, президент заявив, що вибори під час війни неможливі через закони, а План стійкості ще доопрацьовуватиметься із залученням експертів і громади.
- Зеленський: Мобілізаційний вік не знижуватимемо, будуть мотиваційні контракти. В Україні не знижуватимуть мобілізаційний вік, заявив у Верховній Раді президент Зеленський. Водночас для осіб, які не досягли мобілізаційного віку, буде представлено контракти з мотиваційним пакетом.
- Зеленський доручив виготовити 3000 ракет та щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Президент поставив завдання українським виробникам виготовити сотні крилатих ракет та тисячі далекобійних дронів. За словами глави держави, дрони компенсують дефіцит артилерії в українській армії.
- В Україні з'явиться нове міністерство, спрямоване на українців за кордоном: деталі. У рамках пункту Плану стійкості щодо людського капіталу в Україні буде створено нове міністерство об'єднання, спрямоване на посилення політики щодо українців за кордоном.
- У Глухові завершили розбирати завали: загинули 12 людей, серед них – дитина. На території гуртожитку в Глухові Сумської області завершили розбирати завали. Внаслідок російського дронового удару там загинули 12 людей, серед них – дитина, повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
- Сили оборони вдарили по арсеналу РФ у Брянській області: було 12 вибухів і детонація – відео. У ніч проти 19 листопада у місті Карачев Брянської області прогримів потужний вибух біля великого складу зброї. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.
- Графіки відключень світла 20 листопада діятимуть з 06:00 до 22:00. Упродовж дня в середу, 20 листопада, у всій Україні будуть діяти графіки відключень світла, повідомило акціонерне товариство "Укренерго". За даними компанії, з 06:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень.
- Україна домовилась із МВФ про сьомий транш на $1,1 млрд. Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні експертів щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Про це повідомило Міністерство фінансів.
- Рада схвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік. У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада схвалила в цілому проєкт держбюджету на 2025 рік. Основними джерелами надходжень передбачаються податкові надходження – майже 2 трлн грн, та зовнішні запозичення – понад 1,7 трлн грн.
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