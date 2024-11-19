Сили оборони вдарили по арсеналу РФ у Брянській області: було 12 вибухів і детонація – відео

Сили оборони вдарили по арсеналу РФ у Брянській області: було 12 вибухів і детонація – відеодоповнено
У ніч проти 19 листопада у місті Карачев Брянської області прогримів потужний вибух біля великого складу зброї. Відео та фотографії розповсюджуються у місцевих Telegram-каналах, а місцева влада традиційно заявила про нібито відбиту атаку безпілотників.
Як стверджує керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко, завдано удару по 67 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у Брянській області.
"Там були артилерійські боєприпаси, включно з КНДРівськими до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ", – додав Коваленко.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку 12 безпілотних літальних апаратів літакового типу, які нібито були знищені російською протиповітряною обороною. Він стверджує, що минулося нібито без руйнувань.
ДОПОВНЕНО О 09:50. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.
У ніч проти 19 листопада підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу, станом на 02:30 зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація у районі цілі.
Раніше цей арсенал уже атакували дрони.
- 9 листопада дрони СБУ та Сил спецоперацій уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області РФ, який виробляє порох та боєприпаси для російських військ.
- 10 листопада російська влада заявила про атаку й буцімто збиття безпілотників у Підмосков'ї, в аеропортах вводили план "Килим".
- 15 листопада у Краснодарському краї поскаржились на масовану атаку дронів. За даними керівника ЦПД Коваленка, було атаковано воєнний аеродром "Кримськ".
- 18 листопада поблизу Москви лунали вибухи – влада заявляла про атаку БпЛА.