Україна вдарила по арсеналу росіян під Брянськом: там були снаряди з КНДР і авіабомби
У ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали удару по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області.
На території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема ті, що надійшли росіянам з КНДР, а також керовані авіабомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба.
У Генштабі повідомили, що зафіксовано вибухи на території об’єкта, відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються.
Про вибухи й детонацію у Брянській області повідомлялось зранку 9 жовтня. Місцева російська влада заявила, що регіон атакували безпілотники.
- 4 жовтня з'явилися дані про дронову атаку на Воронезьку область – на місцевих ресурсах публікували відео пожежі. Згодом Генштаб підтвердив ураження бази пально-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт".
- Вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в Криму.
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