Україна вдарила по арсеналу росіян під Брянськом: там були снаряди з КНДР і авіабомби

Зранку 9 жовтня стало відомо про вибухи й детонацію у Брянській області, а згодом у Генштабі підтвердили успішний удар

Супутникове фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 9 жовтня Сили оборони уразили військовий арсенал російських окупантів у Брянській області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими частинами Сил оборони завдали удару по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Брянській області.

На території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема ті, що надійшли росіянам з КНДР, а також керовані авіабомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба.

У Генштабі повідомили, що зафіксовано вибухи на території об’єкта, відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються.

Про вибухи й детонацію у Брянській області повідомлялось зранку 9 жовтня. Місцева російська влада заявила, що регіон атакували безпілотники.

4 жовтня з'явилися дані про дронову атаку на Воронезьку область – на місцевих ресурсах публікували відео пожежі. Згодом Генштаб підтвердив ураження бази пально-мастильних матеріалів "Аннанефтепродукт".

Вночі 7 жовтня Сили оборони завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в Криму.

Читайте також: У Південній Кореї заявили, що КНДР може спрямувати військових в Україну для "підтримки" Росії