Під Брянськом пожежа та детонація. Ймовірно, дрон атакував склад боєприпасів – відео

Вибух (Ілюстративне фото)

Влада Брянської області заявила, що в ніч проти 9 жовтня регіон атакували безпілотники. У мережі ширяться відео пожежі та серії вибухів, які сталися поблизу міста Карачев, ймовірно, внаслідок влучання БпЛА по складу боєприпасів.

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Російські пропагандисти опублікували у Telegram низку роликів, на яких видно заграву та чути безперервні звуки вибухів, схожих на детонацію.

Поблизу населеного пункту Карачев розташовано 67-й арсенал ГРАУ, де, за інформацією з відкритих джерел, частина боєприпасів зберігалася просто неба. Снаряди та інше озброєння, що зберігалися на цьому арсеналі, ймовірно, зараз вибухають після атаки дронів.

Супутниковий знімок (Google/Defense Express)

Міноборони країни-агресора та влада Брянської області водночас традиційно звітує про "успішну роботу російської ППО".