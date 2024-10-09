Під Брянськом пожежа та детонація. Ймовірно, дрон атакував склад боєприпасів – відео
Влада Брянської області заявила, що в ніч проти 9 жовтня регіон атакували безпілотники. У мережі ширяться відео пожежі та серії вибухів, які сталися поблизу міста Карачев, ймовірно, внаслідок влучання БпЛА по складу боєприпасів.
Російські пропагандисти опублікували у Telegram низку роликів, на яких видно заграву та чути безперервні звуки вибухів, схожих на детонацію.
Поблизу населеного пункту Карачев розташовано 67-й арсенал ГРАУ, де, за інформацією з відкритих джерел, частина боєприпасів зберігалася просто неба. Снаряди та інше озброєння, що зберігалися на цьому арсеналі, ймовірно, зараз вибухають після атаки дронів.
Міноборони країни-агресора та влада Брянської області водночас традиційно звітує про "успішну роботу російської ППО".
- У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих каналах писали про влучання у склад військових.
- Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.
- Згодом стало відомо, що безпілотники Сил оборони атакували склад, на якому окупанти зберігали ракети та керовані авіаційні бомби.