Дрони Сил оборони знищили склад з ракетами й КАБами у Тверській області Росії – джерело

Удар по складу окупантів – спільна операція СБУ, ГУР та ССО

Наслідки атаки (Фото: скриншот з відео)

У ніч проти 18 вересня безпілотники Сил оборони атакували склад у Тверській області Росії, на якому окупанти зберігали ракети та керовані авіаційні бомби. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Службі безпеки України.

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Удар по складу – спільна операція СБУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони й Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

На складі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ в населеному пункті Торопець зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські снаряди.

Співрозмовник в спецслужбі розповів, що після прильотів українських безпілотників розпочалася потужна детонація.

Зараз відбувається пожежа на ділянці шириною шість кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

Обережно: на відео ненормативна лексика.

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання в склад військових.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

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