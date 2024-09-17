ВМС підтвердило знищення тонн боєприпасів й інфраструктури сховищ на важливих складах під Маріуполем
Цими днями підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів РФ поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомило управління комунікацій командування ВМС.
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За підтвердженими даними військових, завдяки удару вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів – їх загарбники накопичували для застосування на українській території.
ВМС додає фото ураження:
Військові не уточнюють дату ураження. Проєкт міської ради Маріуполь.Спротив повідомляв про ураження складу та пошкодження протиповітряної оборони окупантів.
За даними ресурсу, ураження відбулося за цією локацією:
- 22 серпня бійці ВМС знищили російський склад на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.
- 7 вересня співрозмовник LIGA.net повідомив, що безпілотники СБУ спричинили пожежу та детонацію на складі боєприпасів і техніки у Воронезькій області.
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