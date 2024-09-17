ВМС підтвердило знищення тонн боєприпасів й інфраструктури сховищ на важливих складах під Маріуполем

Військові не уточнюють дату, але місцевий ресурс повідомляв про удар 13 вересня

Ілюстративне фото: ВМС ЗСУ

Цими днями підрозділи Військово-Морських сил ЗСУ завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів РФ поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомило управління комунікацій командування ВМС.

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За підтвердженими даними військових, завдяки удару вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів – їх загарбники накопичували для застосування на українській території.

ВМС додає фото ураження:

Фото: Telegram ВМС ЗСУ

Військові не уточнюють дату ураження. Проєкт міської ради Маріуполь.Спротив повідомляв про ураження складу та пошкодження протиповітряної оборони окупантів.

За даними ресурсу, ураження відбулося за цією локацією:

Місце ураження – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

Місце ураження – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

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