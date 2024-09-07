Пожежу на складі боєприпасів у Воронезькій області влаштували дрони СБУ – джерело

За словами співрозмовника LIGA.net в СБУ, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну

Вибух (Ілюстративне фото: Радіо Свобода)

Пожежу та детонацію на складі боєприпасів та техніки у Воронезькій області спричинили безпілотники Служби безпеки України. Про це LIGA.net розповів проінформований співрозмовник у правоохоронних органах.

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Вранці російські пропагандисти писали про детонацію складу боєприпасів у селі Солдатське Воронезької області. Співрозмовник підтвердив, що влучання безпілотників відбулося саме там.

За його словами, цей склад ворог активно використовував для перекидання техніки в Україну.

На цей момент на об’єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі.

7 липня 2024 року у Воронезькій області вже горів склад боєприпасів. На 9000 квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

Розвідка Великої Британії показала супутникові знімки з місця ураження.

24 серпня дрони здійснили ще одну атаку на склад боєприпасів у Воронезькій області.

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