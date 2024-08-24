Атака безпілотників: у Воронезькій області Росії детонує склад боєприпасів
Воронезьку область Росії атакували безпілотники, почалась детонація вибухонебезпечних предметів. Про це заявив губернатор області Олександр Гусєв.
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За його словами, "сили ППО і засоби РЕБ знищили і подавили кілька БпЛА". Однак "внаслідок падіння фрагментів почалася пожежа, що спричинила детонацію".
Російські Telegram-канали уточнюють, що горить і детонує склад боєприпасів.
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