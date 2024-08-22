Зруйновані ангари та попіл: супутникові знімки наслідків удару по аеродрому "Маринівка"
OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутникові знімки з аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області РФ – у ніч проти 22 серпня по ньому вдарили бійці Сил спеціальних операцій та Служби безпеки України.
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За даними OSINT-фахівець зазначив, що на момент атаки українських військових на аеродромі базувалися 14 російських літаків Су-24 та 15 літаків Су-34.
Він зауважив, що на авіабазі видно значні руйнування навколо ангарів і трохи на північ від них. OSINT-дослідники КіберБорошно заявили, що на території аеродрому знищено щонайменше один Су-34, ще один пошкоджено.
- Уночі росіяни скаржились на дронову атаку по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. На відео, що ширяться у мережі, чути звуки вибухів і видно дим.
- Місцева влада заявила про пожежу після нібито падіння уламків безпілотника на території об'єкта Міністерства оборони РФ.
- Згодом співрозмовник LIGA.net у СБУ підтвердив ураження.
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