Російські ресурси заявляють про дронову атаку по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області. На вранішніх відео, що ширяться у мережі, чути звуки вибухів і видно дим. Місцева влада заявила про пожежу після нібито падіння уламків БпЛА на території об'єкта Міністерства оборони РФ. На деяких відео є нецензурні вислови, 18+.

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О четвертій ранку росЗМІ Astra опублікувало два відео, як стверджується, з наслідками дронової атаки у Калачевському районі Волгоградської області.

Попередньо, місцеві мешканці заявляли, що після атаки спалахнув військовий аеродром "Маринівка" у селищі Октябрьский.

На першому з опублікованих відео (на початку новини) зафіксовано пожежу. На другому записі, нижче, зафільмовано звуки стрілянини (можливо, робота ППО), спалах на горизонті й звук вибуху після нього.

На ранкових відео з російських ресурсів також видно дим та чути звуки вибухів:

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито більша частина дронів була знищена, але унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на території об'єкта Міноборони РФ.

Наразі неможливо перевірити цю інформацію.

ОНОВЛЕНО. Аеропорт Волгограду тимчасово перестав приймати та відправляти літаки, пишуть пропагандисти РФ з посиланням на Росавіацію.

Начальник ГУР Буданов повідомив, що воєнна розвідка 21 серпня здійснила дронові удари по центру радіотехнічної розвідки та аеропорту "Остаф'єво" під Москвою, а також по авіабазі "Міллерово" у Ростовській області.

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