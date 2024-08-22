Россияне заявили об атаке на аэродром "Мариновка": местные снимают дым и взрывы – видео
Российские ресурсы заявляют о дроновой атаке по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. На утренних видео, распространяющихся в сети, слышны звуки взрывов и виден дым. Местные власти заявили о пожаре после якобы падения обломков БпЛА на территории объекта Министерства обороны РФ. На некоторых видео есть нецензурные выражения, 18+.
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В четыре утра росСМИ Astra опубликовало два видео, как утверждается, с последствиями дроновой атаки в Калачевском районе Волгоградской области.
Предварительно, местные жители заявляли, что после атаки загорелся военный аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский.
На первом из опубликованных видео (в начале новости) зафиксирован пожар. На второй записи, ниже, сняты звуки стрельбы (возможно, работа ПВО), вспышка на горизонте и звук взрыва после нее.
На утренних видео с российских ресурсов также виден дым и слышны звуки взрывов:
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы большая часть дронов была уничтожена, но в результате падения БпЛА возник пожар на территории объекта Минобороны РФ.
Пока невозможно проверить эту информацию.
- Начальник ГУР Буданов сообщил, что военная разведка 21 августа нанесла дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.
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