Российские ресурсы заявляют о дроновой атаке по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. На утренних видео, распространяющихся в сети, слышны звуки взрывов и виден дым. Местные власти заявили о пожаре после якобы падения обломков БпЛА на территории объекта Министерства обороны РФ. На некоторых видео есть нецензурные выражения, 18+.

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В четыре утра росСМИ Astra опубликовало два видео, как утверждается, с последствиями дроновой атаки в Калачевском районе Волгоградской области.

Предварительно, местные жители заявляли, что после атаки загорелся военный аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский.

На первом из опубликованных видео (в начале новости) зафиксирован пожар. На второй записи, ниже, сняты звуки стрельбы (возможно, работа ПВО), вспышка на горизонте и звук взрыва после нее.

На утренних видео с российских ресурсов также виден дым и слышны звуки взрывов:

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы большая часть дронов была уничтожена, но в результате падения БпЛА возник пожар на территории объекта Минобороны РФ.

Пока невозможно проверить эту информацию.

Начальник ГУР Буданов сообщил, что военная разведка 21 августа нанесла дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.

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