Российские ресурсы заявляют о дроновой атаке по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области. На утренних видео, распространяющихся в сети, слышны звуки взрывов и виден дым. Местные власти заявили о пожаре после якобы падения обломков БпЛА на территории объекта Министерства обороны РФ. На некоторых видео есть нецензурные выражения, 18+.

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В четыре утра росСМИ Astra опубликовало два видео, как утверждается, с последствиями дроновой атаки в Калачевском районе Волгоградской области.

Предварительно, местные жители заявляли, что после атаки загорелся военный аэродром "Мариновка" в поселке Октябрьский.

На первом из опубликованных видео (в начале новости) зафиксирован пожар. На второй записи, ниже, сняты звуки стрельбы (возможно, работа ПВО), вспышка на горизонте и звук взрыва после нее.

На утренних видео с российских ресурсов также виден дым и слышны звуки взрывов:

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что якобы большая часть дронов была уничтожена, но в результате падения БпЛА возник пожар на территории объекта Минобороны РФ.

Пока невозможно проверить эту информацию.

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