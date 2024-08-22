Буданов подтвердил – на "Саваслейке" уничтожены сверхзвуковой МиГ-31 и два Ил-76

МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Иллюстративное фото: EPA)

16 августа в результате украинского дронового удара на российском аэродроме "Саваслейка" был уничтожен сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 и два транспортных самолета Ил-76. Такие российские потери подтвердил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Warzone.

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По его словам, на "Саваслейке" уничтожены МиГ-31 и два Ил-76 в результате удара украинскими беспилотниками 16 августа.

Начальник ГУР не уточняет, какая именно модификация МиГ-31 была уничтожена.

Ранее собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что в результате удара ведомства по "Саваслейке" был уничтожен самолет МиГ-31К или МиГ-31И, два самолета Ил-76 и повреждены пять суден — возможно, МиГ-31К/И.

МиГ-31 обеих вышеупомянутых модификаций может запускать аэробаллистические ракеты "Кинжал". Относительно отличий: пропагандисты РФ утверждали, что в модификации МиГ-31И есть цифровая система управления, которая в автоматическом режиме (без участия пилота) выводит самолет на нужную траекторию и запускает ракету в рассчитанный момент.

Ил-76 – это тяжелый военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями и заявленной максимальной скоростью 900 км/ч.

Буданов сообщил, что ГУР 21 августа совершило дроновые удары по центру радиотехнической разведки и аэропорту "Остафьево" под Москвой, а также по авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.

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