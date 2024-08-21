ГУР ударило по "Саваслейке": уничтожены три самолета РФ, пять повреждены — источник

МиГ-31К с ракетой "Кинжал" (Фото: Минобороны РФ)

16 августа Главное управление разведки атаковало российскую авиабазу "Саваслейка" – уничтожены три и повреждены пять российских самолетов. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

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По его данным, 16 августа ГУР ударило дронами-камикадзе по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

Собеседник отметил: в результате атаки уничтожен самолет МиГ-31К или МиГ-31И, два самолета Ил-76 и повреждены пять суден — возможно, МиГ-31К/И.

Также собеседник сообщил, что во время предыдущего удара по "Саваслейке" 13 августа был поражен состав горюче-смазочных материалов и поврежден самолет МиГ-31К/И.

По данным космической разведки, во время атаки 13 августа на аэродроме находились 11 самолетов МиГ-31К/И, самолет Ил-76, а также пять вертолетов Ми-8 и Ми-23.

МиГ-31К - это российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик, являющийся носителем крылатых ракет "Кинжал".

Самолеты МиГ-31И тоже могут запускать ракеты этого типа. Пропагандисты РФ утверждают, что эта модификация обладает цифровой системой управления, которая в автоматическом режиме (без участия пилота) выводит самолет на нужную траекторию и запускает ракету в рассчитанный момент.

Ил-76 – тяжелый военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями и заявленной максимальной скоростью 900 километров в час.

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