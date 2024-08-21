ГУР вдарило по "Саваслейці": знищено три російські літаки, п'ять пошкоджено — джерело

МіГ-31К з ракетою "Кинджал" (Фото: Міноборони РФ)

16 серпня Головне управління розвідки атакувало російську авіабазу "Саваслейка" – знищено три та пошкоджено п'ять російських літаків. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

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За його даними, 16 серпня ГУР вдарило дронами-камікадзе по аеродрому "Саваслейка" у Нижегородській області РФ.

Співрозмовник зазначив: унаслідок атаки знищено літак МіГ-31К або МіГ-31І, два літаки Іл-76 та пошкоджено п'ять суден — можливо, МіГ-31К/І.

Також він повідомив, що під час попереднього удару по "Саваслейці" 13 серпня було уражено склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджено літак МіГ-31К/І.

За даними космічної розвідки, під час атаки 13 серпня на аеродромі перебувало 11 літаків МіГ-31К/І, літак Іл-76, а також п'ять гелікоптерів Мі-8 та Мі-23.

МіГ-31К — це російський надзвуковий винищувач-перехоплювач, що є носієм крилатих ракет "Кинджал".

Літаки МіГ-31І теж можуть запускати ракети цього типу. Пропагандисти РФ стверджують, що ця модифікація має цифрову систему управління, яка в автоматичному режимі (без участі пілота) виводить літак на потрібну траєкторію й запускає ракету у розрахований момент.

Іл-76 — важкий військово-транспортний літак з турбореактивними двигунами та заявленою максимальною швидкістю 900 кілометрів на годину.

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