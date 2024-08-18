У ніч на 18 серпня Головне управління розвідки уразило нафтобазу у Ростовській області РФ дронами українського виробництва — там триває пожежа. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці.

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За його даними, у ніч на 18 серпня у результаті операції ГУР було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ" у районі населеного пункту Пролетарськ Ростовської області РФ.

Співбесідник зауважив, що ця нафтобаза працювала російський військово-промисловий комплекс та забезпечувала діяльність окупаційних військ РФ.

Також він додав, що цю атаку здійснили за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Згідно з повідомленнями місцевих, було чути щонайменше три вибухи у районі об'єкта, після чого зайнялися резервуари з пальним.

Співрозмовник повідомив, що зараз на нафтобазі окупанти досі намагаються загасити пожежу, а детальні результати щодо ураження об'єкту уточнюються.

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Скриншот: співрозмовник LIGA.net

Фото: місцеві ресурси

Раніше про вдале ураження комбінату "Кавказ" повідомляв Генеральний штаб: зазначалося, що ураження відбулося силами й засобами воєнної розвідки у взаємодії з ЗСУ та іншими складовими Сил оборони.

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