ГУР показало, як б'є по російських тилах дронами "Сич" та FPV – відео
Бійці Головного управління розвідки завдали ударів по військових цілях у російському тилі за допомогою безпілотників "Сич" та FPV-дронів. Відповідні кадри опублікувала воєнна розвідка.
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"Воїни групи Партизана 9 департаменту ГУР продовжують знищувати військову техніку, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян", – йдеться у повідомленні.
ГУР зауважує, що вогневого ураження як на фронті, так і в російському тилу розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також FPV-дронів.
Воєнна розвідка зазначає, що робоча дальність таких безпілотників дозволяє працювати несподівано та неочікувано для загарбників – а отже й результативно.
На відео показано скиди боєприпасів з "Сичів" та влучання FPV-дронів по об'єктах окупантів.
"Сич" – безпілотники українського виробництва. В один комплекс входить два дрони, катапульти для запуску та мобільний пункт керування. Фонд "Повернись живим" заявляв, що такі безпілотники здатні долати відстань до 200 км.
- 9 серпня бійці воєнної розвідки здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу – знищено близько 30 окупантів та шість одиниць техніки.
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