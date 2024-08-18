Бойцы Главного управления разведки нанесли удары по военным целям в российском тылу с помощью беспилотников "Сыч" и FPV-дронов. Соответствующие кадры опубликовала военная разведка.

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"Воины группы Партизана 9 департамента ГУР продолжают уничтожать военную технику, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян", – говорится в сообщении.

ГУР отмечает, что огневое поражение как на фронте, так и в российском тылу разведчики наносят с помощью ударно-разведовальных комплексов "Сыч", а также FPV-дронов.

Военная разведка сообщает, что рабочая дальность таких беспилотников позволяет работать неожиданно и неожиданно для захватчиков, а значит, и результативно.

На видео показаны сбросы боеприпасов с "Сычей" и попадание FPV-дронов по объектам окупантов.

"Сыч" – беспилотники украинского производства. В один комплекс входят два дрона, катапульты для запуска и мобильный пункт управления. Фонд "Повернись живим" заявлял, что такие беспилотники способны преодолевать расстояние до 200 км.

9 августа бойцы военной разведки совершили рейд на временно оккупированную Кинбурнскую косу – уничтожено около 30 оккупантов и шесть единиц техники.

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